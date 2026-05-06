Minor Hotels sceglie Klarna per i pagamenti flessibili in Europa

Prende il via la partnership tra Minor Hotels e Klarna, per integrare i propri servizi di pagamento nelle prenotazioni in Europa, in vista della stagione estiva. “Il viaggio dovrebbe essere semplice fin dal primo click. Grazie alla collaborazione con Minor Hotels, offriamo agli utenti la possibilità di gestire il pagamento in modo più flessibile, scegliendo se saldare subito o dilazionare l’importo in tre rate senza interessi”, commenta Raji Behal, head of Southern and Western Europe, UK & Ireland di Klarna.
Attraverso questa integrazione, gli utenti che prenotano con Minor Hotels possono ora scegliere tra diverse modalità di pagamento al checkout: pagamento immediato oppure suddivisione dell’importo in tre rate senza interessi. Una soluzione pensata per offrire maggiore flessibilità nella gestione delle spese legate ai viaggi. La partnership sarà attiva in 13 mercati europei: Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Svizzera, Portogallo, Grecia, Finlandia e Irlanda.