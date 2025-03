Minor Hotels rivede la sua identità aziendale. Il player ha annunciato un’evoluzione della sua strategia di comunicazione, che va di pari passo con un corposo piano di crescita.

Il nuovo assetto, come spiega hosteltur.com, riunisce i suoi otto marchi alberghieri (Anantara, Avani, Elewana Collection, NH, NH Collection, nhow, Oaks e Tivoli) e i suoi marchi di esperienze di viaggio sotto l’ombrello di Minor Hotels. L’obiettivo di questa mossa sarebbe quello di migliorare il riconoscimento del brand nel mondo e dunque facilitare l’espansione su nuovi mercati.

I brand manterranno comunque la loro identità e il proprio sito web.

In contemporanea, l’offerta sarà divisa in 3 segmenti: Luxury, Premium e Select.

Non solo: entro la fine dell’anno, Minor progetta di lanciare almeno due nuovi marchi.

L’espansione

Intanto, prosegue la crescita internazionale del gruppo dopo l’acquisizione di Nh Hotel nel 2018. Ilk piano prevede l’aggiunta di 300 nuovi hotel nei prossimi 2 anni.

“Il rinnovo di Minor Hotels è un’evoluzione naturale per noi - spiega Dillip Rajakarier, ceo di Minor Hotels e Group ceo di Minor International -, che si basa su una storia di successi lunga più di cinque decenni. Non si tratta solo di aumentare i ricavi e la redditività, ma anche di sfruttare la forza della nostra diversità, della competenza e delle persone per raggiungere una crescita sostenibile a lungo termine e investire nell’esperienza degli ospiti”.

Il ceo aggiunge: “Unificare tutti i nostri marchi alberghieri e le esperienze di viaggio sotto l’ombrello di Minor Hotels ci aiuterà a rafforzare la nostra posizione nel settore dell’ospitalità e a realizzare le nostre ambizioni di crescita”.