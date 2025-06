MIRA Hotels & Resorts: DSR nomina un nuovo team di gestione

DSR Hotel Holding, che ha acquisito MIRA Hotels & Resorts nel 2023, prosegue nello sviluppo strategico della propria controllata italiana nominando un nuovo team di gestione: la direzione operativa della società sarà assunta da Thomas Hoffelner, responsabile degli ambiti finanza, legale, IT e acquisti, e da Deborah Valente, a capo delle aree commerciale, revenue e operations. Entrambi ricopriranno il ruolo di ceo. In relazione al piano di riorganizzazione i fondatori Daniela Righi e Alessandro Vadagnini hanno lasciato la società. In questo processo di riallineamento sono inoltre usciti dal portafoglio un hotel in Toscana e uno in Sicilia, per garantire una maggiore coerenza con i marchi e le strutture operative del Gruppo DSR e favorire un’espansione nel medio periodo sul mercato italiano.

I nuovi ceo

Thomas Hoffelner vanta una solida esperienza nella gestione alberghiera a livello europeo: dal 2013 al 2022 ha lavorato in InterContinental Hotels (IHG), arrivando a ricoprire il ruolo di director of operational finance per il Nord Europa. Fino al 2024 è stato cfo della catena Travel Charme Hotels, entrata anch’essa nell’orbita DSR nell’aprile del 2024. Da gennaio 2025 Hoffelner è il nuovo managing director delle realtà italiane del gruppo, di cui fanno parte l’hotel 5 stelle A-ROSA Lago di Garda e MIRA Hotels & Resorts.

Anche la ceo Deborah Valente ha maturato una lunga esperienza nel settore. Dal 2011 dirige il Gruppo Valentour di Tropea e precedentemente ha operato per 14 anni in posizioni manageriali presso Blu Hotels SPA, fino ad assumere il ruolo di responsabile commerciale e marketing. Valente collabora già strettamente con Dertour, azionista di maggioranza della DSR Hotel Holding, nell’ambito delle attività in Sud Italia del Gruppo.

I due resort attualmente operativi – Acaya Golf Resort & Spa in Puglia e Alagna Mountain Resort & Spa in Piemonte – verranno integrati nei prossimi mesi nelle architetture dei marchi di DSR o di DER Touristik. Il posizionamento definitivo sarà comunicato a breve. Per ottimizzare i processi operativi, in particolare per le aree IT, acquisti, amministrazione e vendite, sarà intensificata la sinergia con l’A-ROSA Lago di Garda, aperto da DSR Hotel Holding nel 2024.