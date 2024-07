“Ci aspettiamo di superare l’estate 2023, che è stata la migliore di sempre, tanto che nel rapporto Horwath HTL 2024, Blu Hotels occupa la seconda posizione come destinazione montagna ed è al quarto posto nella classifica ‘Domestic Chains Brands’ e ‘Leisure Destination”.

Manuela Miraudo, events & communication manager di Blu Hotels, guarda con ottimismo alla stagione estiva, anche grazie al fondamentale apporto dei dipendenti del gruppo.

Una stagione che si fa forte del notevole incremento della componente estera di clientela: “I nostri mercati prioritari - rimarca - sono Germania, Austria, Regno Unito, Polonia, Svizzera e Francia, mentre come nuovi bacini d’utenza posso dire che l’Est Europa è senz’altro uno di quelli da tenere in considerazione”.

“I dipendenti sono fondamentali”

Tra le destinazioni più richieste il lago di Garda: “Sta andando benissimo, grazie all’advance booking che ha fatto sì che, a fine maggio, fossimo già a circa il 70% delle prenotazioni”. Alta la percentuale di repeater, particolarmente soddisfatti del servizio dei Blu Hotels e questo, sottolinea Miraudo, grazie al capitale umano di cui il gruppo dispone. “I dipendenti - sostiene - sono fondamentali e dobbiamo motivarli. Per questo oltre a un buon sistema di welfare, con pacchetti sanitari integrati, abbiamo messo a punto un piano formativo e, per ridurre i disagi degli stagionali, in Val Senales apriremo un’area della nostra struttura dedicata ai dipendenti, con opzioni di svago. Anche a Folgaria stiamo ristrutturando un hotel, che trasformeremo in alloggi per lo staff”.