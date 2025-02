Il suo nome è indissolubilmente legato, in Italia, a quello che sarebbe diventato uno dei luoghi culto per il turismo di lusso mondiale: la Costa Smeralda. Il principe Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, uno degli uomini più ricchi del mondo, è morto a Lisbona all’età di 88 anni.

Innamoratosi di questo tratto così bello e incontaminato di costa sarda non badò a spese per acquisire nel 1962, a suon di miliardi, 1.800 ettari di terra di Gallura, in Sardegna, trasformandoli in una calamita di investimenti provenienti da tutto il mondo. Nel 1963, come spiega lumsanews.it, fondò la compagnia aerea Alisarda, poi divenuta Meridiana, che fallì negli anni successivi. Nel 1969 iniziò la costruzione dell’aeroporto di Olbia e dello Yacht Club Costa Smeralda e nel 1985 acquisì il controllo della Ciga Hotels Spa, andato poi in crisi nel ’95 e venduto alla rivale Sheraton.

Fu il primo tra i musulmani a ricevere, nel 1977, il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal presidente della Repubblica Giovanni Leone. Nel 1988 ricevette anche il titolo di Cavaliere del Lavoro da Francesco Cossiga, mentre il titolo di Sua Altezza gli era stato conferito dalla Regina Elisabetta d’Inghilterra nel 1957.