Moxy vola verso i 100 hotel in portfolio. In arrivo due new entry in Italia

Marriott Bonvoy festeggia il primo decennio del marchio Moxy e annuncia il prossimo traguardo dei 100 hotel in portfolio, che verrà raggiunto il prossimo anno. Obiettivo per il quale sono in programma per il prossimo futuro 17 nuove aperture, Italia compresa, con l’ingresso anche in nuovi mercati come Spagna, Turchia e Lussemburgo.

“Festeggiamo il decimo anniversario di Moxy Hotels orgogliosi di come la visione audace del brand abbia trovato uno straordinario riscontro nei viaggiatori di tutta Europa - sottolinea Jerome Briet, chief development officer, Europe, Middle East & Africa, Marriott International -. Con piacere notiamo una forte domanda di esperienze di ospitalità nella regione che siano stylish ma a tariffe ragionevoli. I nostri ambiziosi piani di espansione per Moxy non sono capillari in senso geografico ma più alla ricerca delle destinazioni che ben comprendano lo spirito giocoso tipico del brand“.

Tra le prossime new entry in programma l’Italia vedrà l’ingresso del Moxy Pompei e del Moxy Verona.