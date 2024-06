Muraless Art Hotel entra in BWH Hotels con il brand WorldHotels Crafted

Muraless Art Hotel ha aperto nelle vicinanze di Verona un nuovo capitolo nel panorama alberghiero internazionale, entrando a far parte di BWH Hotels con il brand WorldHotels Crafted.

Questo marchio include alberghi che spiccano per l’arte con un design tailor made che ne racconta la storia, offrendo ai visitatori esperienze autentiche e indimenticabili.

L’ingresso di Muraless Art Hotel nel Gruppo BWH Hotels con il brand WorldHotels Crafted non è solo un riconoscimento della sua unicità come hotel-galleria d’arte, ma anche un’indicazione della sua eccellenza nel servizio e nell’ospitalità. Questa affiliazione proietta Muraless Art Hotel sul palcoscenico internazionale, rafforzando la proposta di WorldHotels di offrire esperienze alberghiere distintive in tutto il mondo.

Muraless Art Hotel si distingue per l’essere una galleria d’arte vivente e da vivere, decorato secondo l’interpretazione di 50 tra i più noti esponenti nazionali e internazionali della street art, tra cui la facciata esterna realizzata da Mr. Brainwash, celebre per i suoi lavori ricchi di riferimenti alla pop art e per la sua partecipazione al documentario di Banksy ‘Exit Through the Gift Shop’.

Ogni angolo del Muraless Art Hotel offre un’esperienza immersiva, dove i visitatori possono vivere personalmente l’eccellenza culturale italiana. Con 94 stanze distribuite su tre piani, ogni spazio è una celebrazione della creatività italiana, dagli innovatori scientifici ai maestri dell’arte rinascimentale, passando per icone del cinema e della musica. La diversità delle stanze, ciascuna dedicata a un differente aspetto della cultura italiana, rende ogni soggiorno un’esperienza nuova e arricchente.

La posizione strategica del Muraless Art Hotel lo rende ideale non solo per i viaggiatori d’affari, grazie alla sua vicinanza alla Fiera di Verona e alle principali vie di comunicazione, ma anche per coloro che desiderano esplorare la storica città di Verona e immergersi nelle sue ricchezze culturali.