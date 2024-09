Il turismo a Napoli segna il passo. Dopo mesi di boom, il consuntivo della presenza di turisti in agosto conferma le proiezioni già rese note a metà del mese scorso. Confrontando i dati dell’occupazione camere dell’agosto 2023 con quelle dell’agosto di quest’anno compare il segno negativo. Nell’agosto 2024 l’occupazione camere è stata pari al 71,93%. Lo scorso anno si era toccata quota 82,92%.

Il dato, diffuso dal centro studi di Federalberghi e riportato dal Corriere della Sera, rileva comunque l’alto livello di consensi attribuiti a Napoli e l’eccezionalità del 2023 dal punto di vista turistico.

E malgrado le prospettive siano più rosee per settembre, il presidente degli albergatori napoletani Salvatore Naldi denuncia l’abusivismo dilagante che ha fatto fiorire attività in ambito ricettivo prive di autorizzazione.

“Il 2023 è stato un anno record, difficile ripetere gli stessi numeri — sottolinea Naldi —. Ma il calo di presenze di questa estate, soprattutto nel mese di agosto, va comunque analizzato. Il segno meno può avere diverse cause. Il gran caldo, ad esempio, ha spostato flussi turistici verso località di mare, penalizzando la nostra città. È vero che Napoli, quest’anno più di altri, ha provato a proporre anche la risorsa mare, ma c’è ancora molto lavoro da fare perché possa essere percepita non solo come città d’arte, ma anche come città balneare”.

“Un’altra causa è l’abusivismo. Oggi siamo lieti di vedere operativo il Cin, che segue il Cusr (iniziativa simile, ma regionale), che consente allo Stato di censire il numero di attività ricettive sul territorio e rappresenta un importante strumento di lotta all’abusivismo in quanto impedisce, alle strutture che non ne sono dotate, di commercializzarsi sui portali web”. Una risposta che tuttavia non è sufficiente. “Il codice in parte ha ridotto l’offerta fuori regola ma persistono strutture abusive che oltre all’evasione fiscale, ai danni erariali e alla concorrenza sleale, mettono in pericolo la sicurezza degli ospiti. Per questo è indispensabile aumentare le azioni di controllo sul territorio con specifiche forze dell’ordine. Servono maglie più strette e controlli più serrati”.