Nel 2025 l’apertura del Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel in Portogallo

Tivoli Hotels & Resorts torna a espandersi nella propria terra d’origine con l’apertura di Tivoli Kopke Porto Gaia Hotel, situato sulla riva meridionale del fiume Douro, che vanta una vista panoramica privilegiata sulla città di Porto. L’inaugurazione è prevista per il prossimo anno.

“Ideale per chi viaggia sia per affari sia per piacere, l'hotel disporrà di 150 camere, tra cui 10 suite, due ristoranti, tre bar, due piscine, un centro fitness firmato Tivoli Shape, strutture per eventi completamente attrezzate con sei sale riunioni e 9.000 m² di giardini esterni per ospitare occasioni e celebrazioni speciali – spiega l’azienda in una nota -. La struttura avrà anche un'esclusiva Tivoli Spa, dove trattamenti personalizzati saranno in linea con la destinazione ispirandosi ai suoi elementi naturali”.

Non mancheranno esperienze gastronomiche, tra cui un ristorante gourmet guidato da un rinomato chef che proporrà un nuovo concetto di ristorazione. Per un pasto più informale ci sarà un ristorante aperto all day.