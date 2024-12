New entry per Space Hotels: lo Sweet Hotel di Vicenza

Una new entry per Space Hotels. Lo Sweet Hotel alle porte di Vicenza entra a far parte del gruppo, offrendo un’idea di ospitalità che unisce design, tradizione e comfort, con una particolare attenzione alla sostenibilità.

Situato in una posizione strategica, Sweet Hotel offre 76 camere moderne e confortevoli, ideali per chi viaggia per lavoro o per piacere. La struttura rappresenta un punto di partenza privilegiato per scoprire le bellezze di Vicenza, città Patrimonio mondiale dell'Unesco e culla del genio di Andrea Palladio, con capolavori come la Villa La Rotonda, il Teatro Olimpico e la Basilica Palladiana.

Per quanto riguarda la ristorazione, gli ospiti possono scegliere il ristorante La Veneziana, dove una cucina genuina e ricercata esalta i prodotti del territorio, oppure la Mediterraneo Brasserie, ideale per chi desidera gustare un'ottima pizza cotta a legna o piatti realizzati con prodotti d'eccellenza, tra cui quelli dei presìdi Slow Food, in un ambiente semplice e accogliente. Per momenti di pausa e convivialità, il Mar Café rappresenta la scelta perfetta: un ambiente giovane e contemporaneo, ideale per rilassarsi con un drink dopo una giornata di escursioni o lavoro.

E-bike hotel per eccellenza, è il punto di partenza ideale per escursioni alla scoperta delle colline vicentine, dei vigneti e dei panorami mozzafiato del fiume Brenta.