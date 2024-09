Torna sul mercato una delle icone di Manhattan in tema di hotel. Stiamo parlando del Four Seasons situato in Midtown della Grande Mela, la cui storia si era interrotta nel 2021 a causa della pandemia e che ora potrà tornare sulla scena a partire dal prossimo mese di novembre.

I 52 piani della East 57th Street sono dovuti passare attraverso una disputa legale tra la proprietà (Ty Warner) e il gruppo alberghiero, ora risolta, e a breve dovrebbero ripartire anche le prenotazioni per uno dei più lussuosi hotel di New York, per lungo tempo il più caro della città e meta delle più facoltose famiglie americane e internazionali.

Secondo quanto anticipato dal New York Post, alcune delle stanze (368 in totale) sono state riconvertite in appartamenti che andranno in affitto. Resta invece ancora un’incognita il destino della Penthouse da 400 metri quadrati situata all’ultimo piano, prima della chiusura disponibile per 45mila euro a notte.