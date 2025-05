NH Collection debutta alle Baleari e a Marbella

NH Collection Hotels & Resorts celebra il suo decimo anniversario portando il suo portfolio a 100 strutture in tutto il mondo grazie alle ultime due new entry: l’NH Collection Ibiza e l’NH Collection Marbella.

Il brand premium di Minor Hotels debutta così nelle Baleari e sulla Costa del Sol con due strutture dal design contemporaneo e dall’offerta enogastronomica particolarmente curata.

L’NH Collection Ibiza è situato nel cuore della città, a pochi passi dai principali porti turistici e dal centro storico. Il suo design contemporaneo, opera dello studio di architettura spagnolo Ribas & Ribas, evoca gli yacht dei porti turistici e si distingue per l’eleganza minimalista, le ampie finestre e le forme geometriche. Dispone di 38 camere progettate da Baranowitz & Kronenberg, decorate con pavimenti in legno grezzo recuperati dagli yacht e rivestimenti murali in acciaio inossidabile. Alcune dispongono di balconi privati e viste sul porto turistico e sul centro storico. Tre i ristoranti: SLVJ Ibiza specializzato in cucina giapponese, Arrogante - da giugno aperto 24 ore su 24 - e Rhino Bar, con un menù ideale per chi vuole restare a bordo piscina anche per pranzare.

L’NH Collection Marbella, invece, è a soli 10 minuti a piedi dalla spiaggia e dal lungomare e con facile accesso al Centro Congressi di Marbella e dispone di 163 camere, ampi giardini, una piscina e un ristorante che offre cucina mediterranea, con una terrazza aperta tutto l’anno.