Sono 90 le posizioni aperte che interessano i 52 alberghi italiani di NH Hotels & Resorts. Il gruppo alberghiero, che gestisce oltre 353 hotel nel mondo, sta cercando figure come receptionist, chef de rang, chef de rang breakfast, manutentori, commis di sala, chef de partie, barman e barlady, banqueting manager, guest relation agent, direttore tecnico di spa.

I contratti offerti sono a tempo determinato o indeterminato e, come spiega La Nazione, c’è anche la possibilità di effettuare un tirocinio, come per esempio nell’NH Hotel di Firenze, dove si cerca una risorsa da inserire nel team della reception. Il candidato ideale ha un diploma alberghiero o di liceo linguistico.

Ecco alcuni esempi di posizioni aperte. All’NH Collection Milano President si cercano primo barman, chef de rang e assistant front office manager, all’NH Collection Milano City Life manutentore e receptionist. All’NH Collection Roma Palazzo Cinquecento si cerca uno chef del partie e un cuoco all’NH Collection Taormina.

Per candidarsi e consultare tutte le posizioni aperte: corporate.minor-hotels.com/it/lavoro.