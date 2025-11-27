Nicola Scolamacchia nuovo presidente Assohotel Confesercenti

Nicola Scolamacchia è il nuovo presidente nazionale di Assohotel Confesercenti. A eleggerlo è stata l'assemblea nazionale dell'associazione riunita a Roma.

“Guidare Assohotel è una responsabilità importante: l'Italia offre un patrimonio alberghiero unico al mondo – ha dichiarato Scolamacchia -. Il nostro obiettivo sarà valorizzarlo, sostenendo gli investimenti in innovazione e riqualificazione”.

Le prime congratulazioni per l'elezione sono arrivate da Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti.