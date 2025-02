Raro Villas e Raro Realty marciano a tappe spedite ampliando l’offerta luxury all’interno del gruppo Nicolaus.

Le due divisioni dedicate al real estate evidenziano un’importante crescita in termini di riconoscimento da parte del mercato, di properties gestite e di giro d’affari.

Entrambe fanno capo all’universo di Raro, che non è solo un brand, ma rappresenta per il Gruppo una strategia di posizionamento nei segmenti luxury e upper upscale.

Declinato attraverso un’offerta dinamica e multicanale, oltre al real estate, il marchio include i resort Raro e una proposta al tailor made di alto profilo. Per intercettare al meglio tutte le potenzialità di un mercato in forte espansione è in arrivo Raro Rooms Collection, integrazione della proposta Raro Villas, che in ambito extralberghiero riunirà un’offerta di camere luxury e servizi in dimore di grande charme.

Punto di forza di Raro Rooms Collection sarà il fatto di essere un soft brand, capace di offrire alle strutture affiliate un modello operativo chiaro e collaudato, con un format definito e un know-how consolidato.

Elementi distintivi: proporsi come l’unica piattaforma per la commercializzazione e la prenotazione; centralizzare l’intera attività di creazione del pricing attraverso strategie di revenue management specializzate, già applicate con successo da anni nel segmento delle ville.

“Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti, che confermano la solidità della nostra visione strategica e la capacità di anticipare le tendenze del mercato. Il successo di Raro Villas e Raro Realty dimostra non solo il nostro impegno costante per l’eccellenza, ma anche la nostra abilità nel valorizzare il patrimonio immobiliare di lusso attraverso un approccio innovativo e multicanale. Continueremo a investire in qualità, servizi personalizzati e tecnologie avanzate per rafforzare la nostra posizione nei mercati nazionali e internazionali, puntando a una crescita sostenibile e duratura” spiega Luigi Fusco, ceo & co-founder di Raro Realty e Raro Villas.

L’andamento delle divisioni

In dettaglio, la divisione Raro Villas offre un portafoglio che supera le 3 mila ville e destinato a crescere in modo esponenziale. La Puglia al momento è la destinazione di punta, ma le proposte spaziano in tutte le regioni italiane, lungo la Riviera francese e in Grecia, nonché sulle Alpi francesi, svizzere e italiane, con una selezione di chalet. Mercato di riferimento è quello americano, che da solo copre il 30% delle richieste, ma la capacità di operare globalmente ha registrato prenotazioni provenienti da 57 diverse nazioni.

Il 2024 ha visto un incremento del giro d’affari del 12% rispetto al 2023 e del 69% rispetto al 2022, ed è importante evidenziare come le ota rappresentino meno del 20% del giro d’affari stesso L’outlook per il 2025 è altrettanto promettente, con un incremento del 60% del volume di prenotazioni rispetto allo stesso periodo del 2024 e una previsione di chiusura dell’anno con un aumento del 35% sul 2024. Segnali di destagionalizzazione della domanda si evidenziano con un +55% di prenotazioni per settembre e un +28% per ottobre.

Anche Raro Realty ha chiuso il 2024 con risultati positivi, segnando rispetto al 2023 un incremento del 95% sia nel valore totale degli immobili intermediati sia nelle provvigioni derivanti dalle compravendite. Questo successo è accompagnato dall’apertura del nuovo ufficio di Savelletri, che fungerà da prototipo per future sedi in località iconiche italiane come il lago di Como, Porto Cervo, Forte dei Marmi, il lago di Garda, la Costiera Amalfitana, Taormina e le Cinque Terre. Questi punti vendita strategici consentiranno un controllo diretto del prodotto turistico per Raro Villas, rafforzando ulteriormente i brand in tutta l’Italia.

Infine, l’affermazione di Raro Realty e Raro Villas è strettamente legata alla ricerca costante di visibilità sui mercati internazionali, partecipando a eventi e fiere di settore di grande prestigio.