Il suo obiettivo è fornire una protezione su misura per ogni tipo di attività ricettiva, dalle strutture più tradizionali - come hotel e agriturismi, a quelle extralberghiere. Stiamo parlando di Nobis Alberghi e Strutture Ricettive, il nuovo prodotto assicurativo che si configura come una soluzione completa pensata anche per le attività stagionali e non continuative.

“In Italia ci sono circa 230mila esercizi ricettivi - commenta Riccardo Raucci, direttore commerciale territorio di Nobis Assicurazioni -, oltre 32mila strutture alberghiere e quasi 200mila esercizi extralberghieri. Numeri importanti che rivelano quanto sia vitale il settore ricettivo per l’industria turistica”.

Le garanzie

Oltre alle più tradizionali garanzie a protezione dei luoghi di lavoro (Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Rottura lastre, Tutela legale e Assistenza), il nuovo prodotto copre anche le responsabilità legate alle “cose consegnate e non consegnate dai clienti”, includendo gli eventuali danni ai veicoli dei clienti. La protezione dell’ospite è assicurata sia durante la sua permanenza, sia per tutte le attività secondarie organizzate dall’albergatore.

“Si tratta - sottolinea Marco Ghioni, responsabile Rami Elementari di Nobis Assicurazioni - di un lavoro delicato e complesso; è importante conoscere i rischi che potrebbero verificarsi e adottare misure per affrontarli in modo efficace. Questa nuova soluzione messa a punto da Nobis va incontro a chi opera nel settore, offrendo protezione per tutti i rischi che possono minacciare fortemente il successo e la reputazione dell’impresa, bloccando le operazioni e i servizi e causando di conseguenza perdite finanziarie significative”.