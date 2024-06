Novotel, partnership con Wwf per la tutela degli oceani

Novotel fa squadra con il Wwf per la sostenibilità. Il marchio di Accor ha stretto una partnership con l’organizzazione per sostenere la protezione e il recupero degli oceani attraverso azioni e progetti di conservazione basati sulla scienza.

In base all’accordo triennale, dal 2024 al 2027, il Wwf Francia fornirà competenze tecniche a Novotel, aiutando i suoi 580 hotel in tutto il mondo ad avere un impatto positivo sugli oceani, stimolando e guidando il marchio e le sue strutture in molti aspetti delle sue operazioni.

La collaborazione vedrà inoltre Novotel sponsorizzare diversi progetti di conservazione del WWF legati agli oceani in tutto il mondo.