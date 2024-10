“La tassa di soggiorno dovrebbe essere abolita”. Così il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, affonda su una delle imposte più contestate dagli albergatori nel corso del panel sull’antiturismo che si è tenuto a TTG Travel Experience.

“Il turismo – argomenta Nucara – crea già sufficiente ricchezza per i territori senza che venga caricato di ulteriori costi”.

Il direttore sottolinea anche come non ci siano solo gli hotel come soggetti del turismo, e quindi la tassa di soggiorno dovrebbe essere spalmata su tutti i soggetti. “In periodo Covid abbiamo visto molte attività reclamare la loro appartenenza al mondo del travel, giustamente, per accedere ai fondi che erano stati dedicati. Ora, invece, non vedo tutto questo affollamento per pagare la tassa di soggiorno”.