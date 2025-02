Numa apre una nuova struttura a Budapest

Numa Group si espande e annuncia il suo debutto in Ungheria con una proprietà nel cuore di Budapest. La nuova proprietà si trova in Klauzál utca 8-10, nel quartiere Erzsébetváros di Budapest. Questa location conferma il successo di Numa in tutta l'Europa centrale, con cinque proprietà a Praga e tre a Vienna e ora una in Ungheria.

Ospitata in un edificio del XIX secolo, la nuova location di Numa Budapest sarà completamente rinnovata per fondere il fascino storico con il design contemporaneo e la tecnologia avanzata.

“Budapest è un punto di riferimento per il turismo europeo, attira la maggior parte dei visitatori internazionali che visitano l’Ungheria e si colloca tra le destinazioni più attraenti del continente – dice Dimitri Chandogin, presidente e co-fondatore del Gruppo Numa -. Quasi il 60% del traffico turistico internazionale dell'Ungheria passa per la città, che è già una delle 15 principali destinazioni turistiche europee. L'espansione a Budapest è una pietra miliare strategica per Numa, che continua la sua rapida crescita in Europa. Con questa nuova location, vogliamo dimostrare come il nostro approccio digital-first possa migliorare l'esperienza degli ospiti, preservando al contempo il carattere unico di questa città storica.”