NUMA Group cresce in Portogallo con l’acquisizione di Lisbon Serviced Apartments

NUMA Group si espande in Portogallo siglando una joint venture con CoRe Capital - fondo di private equity specializzato in strategie di crescita e consolidamento settoriale - per l’acquisizione di LSA (Lisbon Serviced Apartments), storico operatore di hospitality in Portogallo, con un portafoglio di 19 strutture nelle aree di maggior pregio di Lisbona, da Baixa Chiado e Príncipe Real fino ad Alfama e Avenida da Liberdade.

“Lisbona - ha commentato Christian Gaiser, ceo e co-fondatore di NUMA Group - rappresenta uno dei mercati più dinamici e interessanti per l’ospitalità in Europa. Il portafoglio di LSA riflette esattamente l’elevata qualità e la cura immobiliare che il modello operativo di NUMA è nato per valorizzare e trasformare. Questa acquisizione non riguarda solo la crescita della nostra scala europea: significa portare il futuro dell’ospitalità urbana in una delle città più amate del continente”.

NUMA integrerà le strutture di LSA all’interno della propria piattaforma tecnologica proprietaria, la stessa infrastruttura che ottimizza le performance del suo portafoglio europeo di oltre 11.000 unità in 42 città e 15 Paesi. Questa migrazione introdurrà l’ecosistema digitale di NUMA nelle proprietà di LSA, abilitando un guest journey interamente digitale.