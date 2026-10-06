Un hotel di design dalle dimensioni raccolte, lungo uno dei tratti più suggestivi della costa adriatica salentina. Si chiama Musamare - Grotta della Poesia ed è il nuovo 4 stelle che va ad arricchire, in Puglia, l’Hotel Collection di CDSHotels.

La struttura sorge a Roca Vecchia, marina di Melendugno, a poche decine di metri dalla Grotta della Poesia e dall’area archeologica di Roca Vecchia, con la sua torre cinquecentesca. Una posizione ideale anche per partire alla scoperta del Salento: Torre dell’Orso dista meno di due chilometri, poco più avanti si incontrano Torre Sant’Andrea e i suoi celebri faraglioni, mentre Otranto si trova a meno di 20 chilometri e Lecce a circa 25 chilometri.

Le camere sono 39: le Comfort sono disponibili con vista sui giardini, mentre le Comfort Vista Mare dispongono di balcone sul mare.

Al ristorante La Grotta viene servita la prima colazione a buffet e, per gli ospiti che scelgono la mezza pensione, la cena con servizio al tavolo e proposte di mare, terra e vegetariane. Una volta alla settimana la cucina dedica una serata ai sapori della tradizione pugliese.

Per il pranzo la proposta diventa più informale grazie alla carta snack e ai ricchi aperitivi disponibili al bar Poesia o con servizio in camera.

“Con Musamare - commenta Ada Miraglia, direttore commerciale CDSHotels - rafforziamo ulteriormente il nostro legame con la Puglia e con il Salento, un territorio nel quale CDSHotels è profondamente radicata. Abbiamo immaginato una struttura raccolta, capace di dialogare con il luogo che la circonda e di offrire un’esperienza attenta alla dimensione più autentica del viaggio”. Mare, cultura, archeologia, paesaggio ed enogastronomia diventano così parti dello stesso soggiorno.

“L’hotel - aggiunge Miraglia - diventa il punto da cui partire per entrare in contatto con il territorio, seguirne i ritmi e scoprirne cultura, tradizioni e sapori. Musamare interpreta perfettamente la nostra idea di ospitalità, che non si limita al soggiorno, ma crea occasioni per conoscere e vivere la destinazione”. L’hotel sarà aperto nella stagione 2027 con formula bed & breakfast e possibilità di scegliere il trattamento di mezza pensione durante tutto il periodo di apertura, da maggio sino a ottobre.