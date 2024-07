Nuovo brand luxury per Standard International: The Manner

Standard International entra nel segmento lusso e lo fa con il nuovo brand The Manner. La prima struttura aprirà a New York, nel quartiere di Soho, a settembre e si tratterà di un hotel da 97 camere arricchite da opere d’arte realizzate ad hoc e da una serie di sculture, ma soprattutto senza Tv.

L’albergo, inoltre, ospiterà anche quattro diversi concept di ristorazione tutti guidati dallo chef Alex Stupak, tra cui un ristorante di pesce chiamato The Otter e il cocktail bar Sloane’s.

Come riporta travelweekly.com The Manner arriva dopo il lancio di StandardX avvenuto lo scorso anno, aggiungendosi così ai marchi The Standard, Bunkhouse e The Peri Hotel.