Nuovo direttore vendite per Sun Syam Resorts

Nuovo direttore vendite e marketing per Sun Siyam Resorts. Si tratta di Ahmed Naufal che guiderà le iniziative strategiche di vendita e marketing in tutte e sei le proprietà di Sun Siyam Resorts alle Maldive e nello Sri Lanka.

La sua collaborazione con Sun Siyam Resorts è iniziata nell'agosto 2021 ricoprendo il ruolo di direttore vendite e marketing presso Sun Siyam Olhuveli. In marzo 2023 ha assunto il ruolo di cluster director of sales & marketing, gestendo le attività di vendita e marketing per Sun Siyam Iru Veli e Sun Siyam Olhuveli. In precedenza, ha ricoperto posizioni chiave in prestigiosi resort alle Maldive, tra cui One & Only Kanuhura, Baros Maldives, Milaidhoo, Dhevanafushi Maldives Luxury Resort, Raffles Maldives Meradhoo, Radisson Blu Resort Maldives e Mövenpick Maldives.

“La promozione di Naufal dimostra il nostro impegno nel riconoscere e sviluppare talenti eccezionali all’interno del Gruppo – dice Deepak Booneady, ceo di Sun Siyam Resorts -. La sua esperienza e il suo approccio proattivo si allineano perfettamente con gli obiettivi di crescita della nostra azienda. Siamo fiduciosi che la sua leadership spingerà Sun Siyam Resorts verso nuovi traguardi di successo, determinando un aumento delle vendite e della crescita aziendale”.