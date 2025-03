Nuovo logo per Italy family Hotels

Dopo 24 anni di storia, Italy Family Hotels ha scelto di aggiornare il suo logo. La scelta è stata guidata dall’esigenza di esemplificare anche visivamente la sua identità e i suoi valori guida. Il nuovo logo “Italy Family Hotels – In vacanza, in famiglia” è stato rivisto nella grafica e parzialmente nei colori e vuole parlare ai genitori, ma anche ai più piccoli.

Il nuovo logo è un primo passo all’interno di un generale processo di aggiornamento del concept e dei messaggi anche visuali che verrà portato avanti durante il corso dell’anno.

Il 2025 è iniziato nel solco della crescita per Italy Family Hotels, che ad oggi conta 153 hotel certificati parte del consorzio, distribuiti in 17 regioni e 77 località in Italia – al mare, in montagna e al lago. Negli ultimi cinque anni Italy Family Hotels ha visto aumentare in maniera importante sia il numero degli associati che il volume di richieste generate. I soci sono passati dai 103 del 2019 ai 145 alla fine del 2024 (153 oggi), una crescita del 40,7%. Anche la diffusione territoriale si è sviluppata: se nel 2019 il consorzio era presente in 13 regioni italiane, ad oggi lo è in 17, inclusa la new entry della Basilicata, con il Sira Resort e il Castroboleto Village di Nova Siri.

“I tempi mutano e anche Italy Family Hotels evolve. Il gruppo è cresciuto in questi anni mantenendo però sempre inalterati i suoi valori guida e la sua missione - quella di offrire ai genitori l’opportunità di trovare facilmente hotel specializzati per vivere vacanze meravigliose e momenti in famiglia - posizionandosi come il punto di riferimento per le richieste di prenotazione in questo segmento - commenta Alberto Gnoli, amministratore di Hospitality Marketing, l’agenzia che gestisce la strategia e il coordinamento del consorzio -. Una missione sicuramente apprezzata dalla famiglie, visti i risultati sempre in crescita del nostro portale, ma anche dagli albergatori family, che trovano in Italy Family Hotels un partner affidabile e autorevole, in grado di supportarli al meglio nella promozione presso il target delle famiglie”.