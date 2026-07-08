Omnia Hotels cresce a Roma con un nuovo edificio per l’hospitality

Omnia Hotels rafforza la sua capacità ricettiva romana investendo sullo Shangri-La Roma EUR, che apre un nuovo edificio dedicato all’ospitalità. “L’ampliamento - commenta Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels - rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e valorizzazione del nostro gruppo. Con questa novità rispondiamo alle esigenze di una domanda sempre più articolata, composta da viaggiatori business, famiglie e ospiti che scelgono Roma per soggiorni di medio-lungo periodo”.

Progettato in continuità con l’identità architettonica dello Shangri-La Roma e con il contesto urbano e paesaggistico dell’EUR, il nuovo edificio ospita complessivamente 65 camere, tra le quali 5 suite, che si distinguono per ambienti luminosi, materiali naturali, tonalità calde e dettagli che richiamano in chiave contemporanea il patrimonio architettonico dell’EUR.

L’apertura del nuovo edificio rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di sviluppo dello Shangri-La Roma EUR e di Omnia Hotels, che segue l’apertura del centro congressi avvenuta nel 2023. Il nuovo progetto, aggiunge Lazzarini, si inserisce “in una visione più ampia, che vede Omnia Hotels impegnata da anni nello sviluppo e nella riqualificazione delle proprie strutture. Con otto hotel presenti nella Capitale continuiamo a investire in interventi che contribuiscono alla valorizzazione del territorio e all’evoluzione dell’offerta turistica romana. Crediamo che l’ospitalità possa essere un motore di rigenerazione e sviluppo per la città”.

A completare il progetto di ampliamento dello Shangri-La Roma EUR il nuovo foyer del centro congressi, concepito come uno spazio contemporaneo e rappresentativo capace di introdurre gli ospiti all’esperienza di soggiorno attraverso un linguaggio architettonico fortemente identitario, ispirato alle architetture monumentali e razionaliste dell’EUR, con geometrie ad arco, prospettive scenografiche e una particolare attenzione alla luce e ai materiali. A questo si aggiunge anche la realizzazione di un nuovo garage, con 70 nuovi posti auto, in aggiunta a quelli già esistenti all’esterno dedicati agli ospiti.

Con questo nuovo ampliamento lo Shangri-La Roma EUR conta oggi 280 camere, servizi di ristorazione, un centro congressi di 1800 mq con spazi polifunzionali e terrazze nel verde.