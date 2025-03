Omnia Hotels e lo sport, lo Shangri-La Roma quartier generale della maratona

Omnia Hotels conferma il suo impegno nella 30° edizione della Maratona di Roma Acea Run Rome The Marathon, in programma domenica 16 marzo 2025. Il quartier generale dell’evento sarà l’Hotel Shangri-La Roma, situato nel cuore verde dell’Eur, pronto ad accogliere gli atleti con allestimenti speciali dedicati alla manifestazione e un’accoglienza pensata per l’occasione.

La maratona attraversa le strade e i monumenti più iconici della Capitale, offrendo agli atleti, spettatori e turisti, un’esperienza unica. Omnia Hotels, con le sue numerose strutture in punti strategici della città, tra cui l’Hotel Donna Laura Palace, il Grand Hotel Fleming, l’Hotel Imperiale e il Rose Garden Palace, sostiene attivamente l’evento. “Le grandi manifestazioni fanno vivere la città, e siamo orgogliosi di contribuire al loro successo” dichiara il ceo Francesco Lazzarini.