Omnia Hotels, i nuovi investimenti per le strutture romane

Continuano gli investimenti di Omnia Hotels nello sviluppo delle sue strutture romane. L’ultimo tassello è lo Shangri La di Roma, dove è stata recentemente completata una nuova palazzina dedicata alle camere degli ospiti, ampliando la capacità ricettiva dell’hotel a 280 camere e suite. Proprio in questa nuova area è prevista la prossima apertura al pubblico di un nuovo polo ristorativo, concepito come uno spazio di design articolato tra bar, ristorante, grill e privé, dedicato alla convivialità, con un’area esterna con piscina.

“Il nostro obiettivo - spiega Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels - non è semplicemente aumentare il numero delle strutture, ma continuare a far crescere il valore di ciò che abbiamo costruito. Lo Shangri La rappresenta bene questa filosofia: dopo il nuovo centro congressi, abbiamo ampliato la struttura con una nuova palazzina di camere e a breve potremo inaugurare il nuovo progetto dedicato alla ristorazione”.

Lo sviluppo dello Shangri La Roma si inserisce in una strategia trasversale che negli ultimi anni ha visto Omnia Hotels ampliare progressivamente il proprio perimetro: tra le tappe più recenti c’è l’apertura dell’Aria Palace accanto al Teatro dell’Opera di Roma e il centro congressi polifunzionale allo Shangri La dell’EUR.