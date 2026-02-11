Oriana Homèl approda a Napoli in vista dell’America’s Cup

Oriana Homèl annuncia la firma del contratto per la sua prima apertura a Napoli. La struttura sorgerà in via De Pretis 62, in un palazzo storico, con 24 appartamenti dedicati all’ospitalità urbana di fascia alta. L’inaugurazione è prevista nel primo trimestre 2027, in una fase di forte slancio della città anche in vista dell’America’s Cup.

L’operazione nasce dalla collaborazione con Amefin, proprietaria dell’immobile con Dino Menale, e dall’intermediazione di Gabetti Property Solutions. L’edificio, vincolato dalla Soprintendenza, sarà oggetto di un restauro conservativo in linea con la filosofia del brand, orientata alla valorizzazione del patrimonio edilizio italiano.

L’apertura rafforza il piano di espansione nazionale dopo Como, Treviso e Trapani. La nuova struttura offrirà appartamenti arredati, cucina privata, reception virtuale H24 e servizi digitali per turisti e professionisti.