Ospitalità e cinema: riflettori accesi sull’Hotel Excelsior Venice Lido Resort

Tra glamour e settima arte. Sta arrivando quel momento dell’anno in cui si accendono i riflettori sulla Biennale di Venezia, che con l’82esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica porterà in Laguna il meglio del cinema mondiale.

Attori, registi, giornalisti, personaggi del jet set internazionale passeranno per l’Hotel Excelsior Venice Lido Resort che, ancora una volta, dal 27 agosto al 6 settembre, fornirà un palcoscenico unico. Sui media del mondo rimbalzeranno le immagini del pontile che accoglie tutti gli artisti all’arrivo in barca e poi della terrazza sull’Adriatico, delle capanne sulla spiaggia.

Nel “Salone degli Stucchi” furono girate anche alcune scene del capolavoro di Sergio Leone “C’era una volta in America”. La struttura è pronta ad accogliere gli ospiti nelle nuove nuove camere e suite della Premium Collection. “Questa non è una rivisitazione” ha sottolineato Francisco Macedo, Senior Vice President International Operations di Iconic Luxury Hotels e per conto di L&R Hotels “È l’Excelsior: elevato, restaurato e più attuale che mai. Un’icona vivente riportata con grazia al presente”. Edvaldo Brito, di recente nominato general manager, aggiunge: “La storia del nostro hotel è indissolubilmente legata a quella del cinema, sin dalla prima edizione quando tutto si svolgeva sulla nostra terrazza”.