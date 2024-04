Ospitalità e design, la lezione di Planetaria Hotels e Indigo

Un dialogo a più voci per raccontare la forte connessione tra ospitalità e design: protagonisti del talk “Design and Hospitality to enhance the customer experience”, Sofia Gioia Vedani, ceo di Planetaria Hotels, Emma King, head of premium, luxury & lifestyle Design IHG e Marco Colonna Romano, ceo di Slide. La collaborazione con Slide ha dato forma a Going Bananas, una lampada a forma di foglia di banano progettata da Marcantonio lanciata da Planetaria Hotels in occasione della Design Week e parte della collezione Afrika.

“Planetaria Hotels è nato con l’Enterprise ormai vent’anni fa, ora gli hotel sono tanti, siamo sbarcati a Venezia, valorizzando il design e la bellezza. La collaborazione con Indigo ha segnato un nuovo corso: i boutique hotel sono luoghi per viaggiatori esperti che scelgono strutture dove vivere esperienze, fare incontri, rilassarsi, in quest’ottica l’hotel di design ha proprio il compito di svagare, dare spazio all’ispirazione” ha spiegato Sofia Gioia Vedani.

A sottolinearlo anche Emma King: “In portfolio ora abbiamo 19 brand, tutti diversi: Indigo è quello che racconta quanto sia determinante l’elemento design”.