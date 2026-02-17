“Una crescita non solo quantitativa, ma soprattutto qualitativa”. Così Sara Fiorillo, cfo di Pacini Group, commenta i risultati 2025 del gruppo. Risultati che segnano una crescita di fatturato di 17 punti percentuali, grazie anche alle nuove aperture del The Goethe Hotel a Roma e di Palazzo Rota Luxury Apartments a Venezia.

“Abbiamo lavorato sul mix di clientela, sul posizionamento tariffario e sul controllo dei costi operativi - aggiunge Fiorillo -, rafforzando progressivamente l’ebitda, in linea con i nostri obiettivi. Un elemento chiave è stata la scelta di reinvestire integralmente la generazione di cassa per migliorare gli hotel esistenti e prepararci alle nuove aperture, con una visione di medio-lungo periodo”.

Andamento positivo per tuttii principali indicatori, a cominciare dall’adr, cresciuta di circa 5 punti percentuali, mentre anche occupazione e revPar hanno mostrato un miglioramento sia sulle strutture di Roma, sia su quelle di Venezia, con una crescita diffusa su tutto il portafoglio. Tutte le strutture hanno evidenziato segnali positivi, sia in termini di adr sia di occupazione, a conferma della validità del modello gestionale di Pacini Group.

Risultati molto incoraggianti anche per le nuove aperture: The Goethe Hotel e Palazzo Rota Luxury Apartments a Venezia. In particolare, Palazzo Rota - con affaccio diretto su Piazza San Marco a Venezia - rappresenta un progetto emblematico della visione di Pacini Group: appartamenti di lusso che coniugano esclusività di una residenza privata, riservatezza e una forte sensazione di accoglienza. I principali mercati di riferimento restano Stati Uniti, Europa e Medio Oriente, ma viene registrata anche la crescita di mercati emergenti ad alta capacità di spesa, come Asia e Sud America.

Nel 2025 Pacini Group ha rafforzato la propria struttura con un incremento dell’organico del 20%, consolidando il team manageriale corporate nelle principali aree strategiche e potenziando i team operativi delle singole strutture. Quest’anno è poi previsto un ulteriore aumento del personale del 16%, anche in vista della conversione di The Venice Times in Vignette Collection di IHG.