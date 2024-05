Palladium: entro la fine del 2025 l’apertura di Palazzo Bonvecchiati, sarà il primo albergo urbano

L’Italia è nel mirino di Palladium Hotel Group. Il Gruppo ha alzato il velo Milano sul suo primo albergo urbano: Palazzo Bonvecchiati, che aprirà a Venezia entro la fine del 2025.

Sarà la seconda proprietà in gestione, dopo il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa. “L’edificio si trova a pochi passi da Piazza San Marco”, spiegano da Palladium. “Venezia è una meta di grande interesse, ma guardiamo anche ad altre location, benché il Gruppo abbia una policy di sviluppo e crescita misurata, con circa due proprietà all’anno”.

Ad oggi il portfolio conta 40 hotel in otto Paesi del mondo. Quanto alle prenotazioni, per l’estate, il trend è in crescita rispetto al 2023.

Sul fronte delle performance finanziarie, il fatturato ha superato il miliardo di euro, mentre nel primo trimestre l’occupazione si attestata all’80% a livello globale.