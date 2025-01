Palladium lancia il brand The Unexpected Hotels: debutto a Ibiza, poi Ras Al Khaimah

Palladium Hotel Group annuncia lo sbarco del marchio The Unexpected Hotels sull'isola di Ibiza per la prossima estate, trasformando l’Ushuaïa Ibiza Beach Hotel con l'evoluzione di questo brand per dare vita al nuovo sofisticato The Unexpected Hotels.



Il brand The Unexpected Hotels è stato creato sulla base di anni di esperienza, della conoscenza degli ospiti e dell'ispirazione fornita dallo sviluppo di Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. Con questo nuovo concept il gruppo si concentra sull'esperienza iper-personalizzata degli ospiti in hotel, accogliendo nuove tipologie di servizio, nuovi segmenti di business e opportunità di espansione internazionale.



The Unexpected Hotels conserverà lo spirito innovativo e dirompente di Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, mantenendo la coerenza con l'essenza del brand, come la grafica, il colore caratteristico e l'iconico colibrì dell'hotel. Contemporaneamente porterà l'offerta alberghiera ad un nuovo livello di lusso ed esclusività.



L'implementazione di questa nuova identità del brand avverrà gradualmente e culminerà con la ristrutturazione di The Ushuaïa Tower quest'anno, che sarà ribattezzata The Unexpected Ibiza Hotel. Così, a partire da questa stagione, l'iconica struttura situata a Playa d'en Bossa a Ibiza continuerà a sorprendere i visitatori vecchi e nuovi con la sua offerta.



Il nuovo brand, inoltre, vedrà l'azienda espandersi anche negli Emirati Arabi Uniti con The Unexpected Al Marjan Island Hotel & Residences, progetto sviluppato in collaborazione con Al Marjan e Almal Real Estate Development. Il progetto, che sta attirando investimenti per oltre 100 milioni di dollari, integrerà 422 camere d'albergo e unità residenziali. Le strutture alberghiere e residenziali saranno situate sull'isola di Al Marjan a Ras Al Khaimah e comprenderanno un sofisticato beach club, un ristorante di altissimo livello e un'imponente piscina a sfioro, il tutto situato accanto al Wynn Resort Island e affacciato sul pittoresco Golfo Arabico.

A partire dalla stagione 2025, il marchio sarà operativo a Playa d'en Bossa (Ibiza) e dal 2026 accoglierà il suo primo progetto internazionale, con l'apertura di The Unexpected Al Marjan Island Hotel & Residences.