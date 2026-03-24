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Palladium, le novità upper level nelle mete spagnole

Palladium, le novità upper level nelle mete spagnole
Bless Ibizia The Site

La stagione 2026 di Palladium Hotel Group eleva le destinazioni a esperienze lifestyle complete. A Ibiza, il nuovo hub The Site unisce le sistemazioni di lusso ad alta cucina, intrattenimento, retail esperienziale e arte contemporanea nella location culturale Ibiza Gallery, che ospiterà boutique di moda internazionale e mostre a cura di Cardi Gallery.

In questo contesto, il 5 giugno debutta il lussuoso Bless Ibizia The Site da 461 camere firmate da Lázaro Rosa-Violán Studio, centro benessere e ristorante integrato nell’offerta culinaria del polo. La seconda novità si situa a Castellón, sulla costa della Comunidad Valenciana, con l’apertura di Palladium Hotel Peñíscola dal 27 marzo. Ideata con un’estetica mediterranea a breve distanza da spiaggia e centro storico, la struttura presenta 315 camere terrazzate vista mare o paese, cinque piscine, spa, palestra.

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