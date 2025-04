Palladium Hotel Group lancia Palladium Pro, un innovativo programma fedeltà pensato per agenti di viaggi, wedding planner e organizzatori di eventi. L’obiettivo è quello di premiare il loro contributo con vantaggi esclusivi, punti premio e soggiorni scontati.

“Palladium Pro è la testimonianza dell’impegno nel costruire solide relazioni con i professionisti del settore”, spiega Cristian Caballero, corporate loyalty program director.

Il programma premia le prenotazioni con punti convertibili in notti gratuite, gift card e altri benefit. I punti sono trasferibili al conto Palladium Rewards, dove il loro valore viene raddoppiato. I partecipanti avranno accesso a tariffe speciali (riduzioni fino al 50%), premi per l’attività sulla piattaforma, formazione gratuita tramite la rinnovata Palladium Academy e vantaggi crescenti in base al livello raggiunto.

Con il motto ‘Oltre la collaborazione’, Palladium Pro punta su una relazione duratura e vantaggiosa, offrendo un’esperienza semplificata e personalizzata con tutti i brand del gruppo.