Operazione amarcord. L’iconico marchio Pan American World Airways, un tempo sinonimo di glamour nei viaggi aerei internazionali, è pronto a rinascere nell’hotellerie. È, infatti, stato sviluppato dalla società austriaca JP Hospitality un concept di ospitalità aeroportuale che va sotto il nome di Pan Am Hotels.

L’iniziativa è concepita come un marchio alberghiero globale e non come una singola struttura. JP Hospitality afferma che il concept si ispira al glamour dell'era dei jet pur rispondendo alle esigenze dei viaggiatori di oggi.

L'apertura dei primi Pan Am Hotel è prevista negli aeroporti europei nel 2028 e sebbene l'azienda non abbia ancora rivelato le prime destinazioni, dichiara di avere già un consistente portafoglio di hotel aeroportuali pronti per la riqualificazione o il rebranding.

Secondo la roadmap di sviluppo dell'azienda, il portfolio di Pan Am Hotel dovrebbe crescere rapidamente dopo il lancio. JP Hospitality punta ad avere 16 hotel operativi entro il 2033, supportati da una pipeline di 28 progetti firmati o pianificati, con un'espansione al di fuori dell'Europa prevista una volta che le prime proprietà aeroportuali saranno consolidate.

Tra le destinazioni target figurano Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Copenaghen, Ginevra, Istanbul, Lisbona, Londra, Madrid, Milano, Monaco, Parigi, Stoccolma e Vienna. Al di fuori dell'Europa, Pan Am Hotel sta valutando Dubai, Giacarta, Singapore, Tokyo, Sydney, Buenos Aires, Los Angeles, Miami, Montreal, New York e Rio de Janeiro.