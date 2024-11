Penthouse con vista sul Monte Bianco, la new entry Ultima Collection

Il nuovo indirizzo include, appunto, cinque residenze private, tra cui una Penthouse con cinque camere, palestra e vista sul Monte Bianco. Ogni residenza ha toni caldi, pavimenti in legno e arredi su misura. Gli ospiti potranno usufruire di sauna, hammam e trattamenti esclusivi in un’oasi di benessere, con servizi di livello cinque stelle: house manager, concierge, autista, terapista e chef privato.

Il gruppo ha in portafoglio proprietà esclusive, dalle Alpi al Mediterraneo, con servizi di lusso. Nata nel 2016 con Ultima Gstaad, la collezione si è espansa in Europa con chalet e ville progettati per il benessere, dotati di strutture avanzate e trattamenti personalizzati.