Il dato è eclatante: in questo 2025, secondo Eleonora Cattaneo, direttrice del Master in Luxury Management e Guest Experience di Glion, Institute of Higher Education, gli hotel di tutto il mondo ricercano oltre 300mila persone per le più diverse mansioni all’interno delle strutture.

Il dato, che emerge nel corso della tavola rotonda ‘Behind the scenes’ organizzata da Glion, non fa che sottolineare la ormai cronica mancanza di personale che, dalla pandemia del Covid in poi, sta caratterizzando il comparto e che ogni anno rappresenta sempre più una sfida per le strutture di accoglienza.

“La ricerca si rivolge, visti i numeri, a ogni tipo di figura – spiega Cattaneo -, ma se parliamo dell’ospitalità di lusso, oltre alle competenze di base, ciò che fa la differenza è la capacità di leggere il cliente, comprendere se è necessario un supporto oppure, invece, se si ha davanti una persona che preferisce una maggiore autonomia”.

Oggi, infatti, chi lavora in hotel si trova a dover gestire una clientela molto più varia, sia per fasce d’età che per bisogni ed esigenze.

“Fra l’altro – spiega Cattaneo – un trend che ormai è in atto è la ricerca, da parte del retail di lusso, di figure molto simili a quelle che si formano per l’hotellerie, con la stessa capacità di accoglienza e di trasformare l’acquisto in un’esperienza”.