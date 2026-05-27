Il portoghese Pestana Hotel Group sbarca in Italia acquisendo il cinque stelle Le Massif Courmayeur Hotel & Lodge. Ad assistere in esclusiva Castello SGR nella vendita è stato CBRE, specialista nei servizi e nella consulenza nel commercial real estate.

“Il segmento dell’hotellerie di lusso continua a distinguersi come uno dei più dinamici e attrattivi per gli investitori internazionali, sostenuto da una domanda sempre più orientata verso destinazioni iconiche e capaci di offrire esperienze autentiche e memorabili - afferma Silvia Gandellini, Head of Capital Markets Italy di CBRE -. L’ingresso di Pestana Hotel Group conferma il ruolo dell’Italia come destinazione di riferimento nel panorama globale dell’ospitalità d’alta gamma, un mercato che continua a catalizzare l’interesse dei principali player internazionali”.

Situato nel cuore di Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, Le Massif è stato inaugurato nel 2018 e si è affermato come punto di riferimento per il segmento del lusso alpino. Si sviluppa su una superficie di circa 7.900 mq e dispone di 80 camere e suite, una Spa di 400 mq e un’offerta gastronomica di alto livello. Il complesso include inoltre La Loge du Massif, esclusivo chalet di 1.200 mq situato direttamente sulle piste da sci a 1.700 metri di altitudine, dotato di servizi ski-in/ski-out e ristorazione gourmet in quota.

La struttura è stata insignita per due anni consecutivi del titolo di “Italy’s Best Ski Hotel” ai World Ski Awards (2023 e 2024), confermando il proprio posizionamento nel panorama dell’ospitalità di lusso internazionale.

“Questa operazione rappresenta un segnale chiaro dell’attrattività del segmento “ski resort” nel contesto alberghiero italiano - aggiunge Domenico Basanisi, Head of Investment Properties Hotels Italy di CBRE -. Le Massif è un asset unico per posizionamento, qualità e capacità di offrire un’autentica esperienza alpina, elementi oggi centrali nelle strategie di investimento nelle principali destinazioni leisure”.