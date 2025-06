Un portafoglio che conta sette hotel e cinque residence, un ambizioso progetto di sviluppo e continui investimenti in ristrutturazioni e servizi. Il gruppo Piazza Hotels prosegue la sua corsa, incoraggiato dai risultati del 2024. “Un anno molto positivo - lo definisce Antonio Bianchi, Corporate Director & Business Development -, durante il quale abbiamo registrato 32 milioni di fatturato e un ebitda di 3,5 milioni”. Gli ingressi del 2024 Risultati su cui hanno influito tre novità: la gestione, per il primo anno, del Bellevue Sardinia Resort affiliated by Meliá, la riapertura dell’hotel di Bologna con il brand Hilton Garden Inn e la new entry a cinque stelle Grand Hotel di Parma | UNA Esperienze. “Entrare nei circuiti internazionali dei gruppi alberghieri ha avuto come inevitabile effetto un notevole rimbalzo in termini di clientela internazionale - spiega Bianchi -, con un exploit di spagnoli in Sardegna e un tasso dell’80% di clientela straniera all’Hilton Garden Inn Bologna North, riaperto dopo un articolato piano di restyling a inizio 2024”.

Il progetto per il Savoia di Rimini Restyling a cui è sottoposta, quest’anno, anche un’altra struttura del gruppo: il 4 stelle Savoia Hotel di Rimini. “Stiamo quasi raddoppiando l’area destinata alla Spa, che passerà da 500 a 900 mq - anticipa Bianchi - e inoltre abbiamo rilevato anche la galleria commerciale incastonata nell’hotel, che riapriremo con quattro punti ristorativi a gestione diretta. Il nuovo Hotel Savoia avrà, dunque, 117 camere, cinque ristoranti e una Spa di 900 mq”. La riapertura è prevista per ottobre e l’investimento sarà di circa 3,5 milioni di euro. Ma le novità di Piazza Hotels non finiscono qui: “Abbiamo anche una new entry a Modena - sottolinea Bianchi -, un hotel prettamente commerciale di 90 camere che riaprirà a ottobre con un nuovo proprietario - noi - e un articolato programma di restyling progressivo, come per il Savoia”. Già contrattualizzata, infine, una seconda apertura a Parma nel 2026: l’Hotel San Marco.