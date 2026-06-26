Pierre & Vacances nel mirino del fondo di Abu Dhabi

Possibile passaggio di mano per Pierre & Vacances. Il gruppo alberghiero francese ha ricevuto un’offerta vincolante da Mubadala Capital, il fondo di investimento controllato dal Governo di Abu Dhabi, per l’acquisizione dell’intero capitale sociale attraverso un’offerta pubblica di acquisto volontaria in contanti.

Secondo quanto riporta Hosteltur, Mubadala ha offerto 1,90 euro per azione ordinaria con dividendi e 1,79 euro per azione ordinaria senza dividendi, includendo un eventuale bonus di 0,10 euro legato al delisting della società. L’offerta resta tuttavia subordinata all’adesione di azionisti rappresentativi di almeno l’80% del capitale entro il prossimo 17 luglio.

“L’offerta vincolante e interamente finanziata ricevuta da Mubadala Capital rappresenta una tappa decisiva nella revisione strategica avviata nel giugno 2025 - ha riferito alla testata spagnola il presidente del Cda di Pierre & Vacances, Georges Sampeur -. A seguito di un processo rigoroso e competitivo, riconosce il valore del nostro gruppo, la rilevanza del nostro modello turistico locale e il significativo potenziale di crescita dei nostri marchi”,

Se le condizioni saranno soddisfatte, le parti sottoscriveranno un accordo che definirà i termini dell’operazione, con il lancio dell’offerta pubblica previsto nel primo trimestre del 2027.