Planetaria Hotels oltrepassa le frontiere del posizionamento upscale/upper-upscale dei suoi 12 alberghi con un duplice investimento su extra lusso e prodotto montagna.

Dal 2028, infatti, sdoppierà l’offerta su Venezia alzando il tiro sul segmento leisure: “Abbiamo un importante cantiere storico 5 stelle lusso sul Canal Grande - ha annunciato l’a.d. Sofia Gioia Vedani -. Oggi l’ultra lusso chiede spazio, silenzio, un panorama privato in esclusiva e tempo per godere della bellezza italiana più intima e credo che in questo segmento ci sia spazio anche per noi”.

Piazze sicure come Venezia beneficiano di un contesto che invita a tornare e ad allungare il soggiorno: “Nessuna città d’arte è votata solo al Mice, centriamo l’investimento su tranquillità, calore e raffinatezza affini all’anima del territorio, che spingono gli ospiti ad approfondire i viaggi senza frenesia”.

In alta quota

Sul fronte montagna, Planetaria annuncia una nuova struttura in una destinazione alpina di moda in consegna per l’inverno: “Il leisure sta riponendo gli investimenti in montagna e anche noi crediamo nella destagionalizzazione dell’arco alpino e nel potenziale degli Appennini per offrire un rifugio alla clientela cittadina e alle numerose persone che non sciano”.