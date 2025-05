Saranno 14,9 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio durante il ponte della Festa della Repubblica. La stima è quella che emerge dall’analisi realizzata da Tecnè per Federalberghi, che registra anche una spesa media per ciascun viaggiatore di 470 euro, per un giro d’affari di 7 miliardi di euro. “Il fatto che quasi 15 milioni di italiani si metteranno in movimento per godersi una seppur breve pausa legata alla Festa della Repubblica sembra davvero sancire un ritorno al meglio del turismo italiano - commenta il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca -, con tante famiglie che riprendono il gusto di viaggiare assieme, magari anche optando per luoghi di prossimità, facilmente raggiungibili, purché si tenga fede al progetto vacanza. La voglia di Italia non è ancora passata”.

Viaggio italiano

E in effetti ben il 92,4% delle persone sceglierà località italiane, soprattutto al mare; il picco delle partenze è previsto per venerdì 30 maggio, con 8,7 milioni di italiani pronti a mettersi in viaggio.

“Abbiamo potuto constatare - prosegue Bocca - che le strutture alberghiero-ricettive riscuotono l’interesse dei nostri concittadini: secondo la nostra indagine, gli alberghi e i villaggi turistici rappresentano il 24,4% delle scelte. Un bel segnale per il nostro settore, che è in continua evoluzione”.

Il 41,1% dei viaggiatori sceglierà il mare, il 27,8% preferirà le città d’arte, il 15,6% andrà in località di montagna. Un 6,8% ne approfitterà per una pausa in una località lacuale e un 5,9% prediligerà una località termale e del benessere. Quasi il 60% non varcherà i confini della propria regione di residenza, mentre per coloro che invece si recheranno all’estero, vincono le grandi capitali europee.