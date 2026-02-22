Praga e Brno, le novità dell’hospitality d’alta gamma

Ospitalità a Praga in pieno fermento. Oltre alle 11 strutture di alto livello della capitale ceca insignite delle Chiavi Michelin e ad altre 8 Green Key, il 2026 saluta la new entry nel centro storico dell’Hotel Botanique.

Nel quartiere Karlín, invece, riflettori puntati sul nuovo concept informale-elegante dell’Hotel Pulse8, dopo il lancio nei mesi scorsi del Sir Prague in un edificio neorinascimentale restaurato. A Brno protagonista il Grand Palace Brno, primo Small Luxury Hotels of the World della Moravia.

“La vivacità dell’hotellerie ceca - osservano Luboš Rosenberg e Lara Cereda, rispettivamente direttore e trade manager CzechTourism Italia - è frutto dalla crescente predilezione per Praga come destinazione Mice, tenuto conto che sono state recentemente inaugurate due location di grande originalità: la Shark Park Hall nel centro divertimenti Levels Prague, con una capacità sino a 450 persone, e il Cubex Centre Prague, vincitore del primo premio nella classifica internazionale delle migliori piccole strutture congressuali”.

Nuove sinergie congressuali sono poi attese dall’operazione che ha portato il gruppo Cimex ad acquisire l’Hotel Andel in prossimità dell’Orea Hotel Angelo di Praga, così come dall’entrata nei Czech Inn Hotels del Cosmopolitan Bobycentrum di Brno, con possibilità di interagire con l’adiacente centro culturale. In città è infine attesa l’apertura a breve del Clarion Congress Hotel, il più grande e moderno hotel congressuale della Moravia Meridionale.