Preferred, 2 nuovi ingressi italiani: l’Ara Maris Sorrento e il Grand Hotel Imperiale Forte dei Marmi

Sono 2 gli ingressi italiani in Preferred Hotels & Resorts nel primo trimestre del 2024. Si tratta dell’hotel Ara Maris di Sorrento, L.V.X. Collection, e del Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi, L.V.X. Collection.

Nel primo trimestre di quest’anno, il brand di hotel indipendenti ha accolto 15 nuovi affiliati nel mondo: si va da un safari resort in posizione privilegiata nella natura incontaminata del Nepal a un’elegante oasi mediterranea nel cuore di Split, in Croazia, fino alle nuove proprietà italiane.

“Siamo orgogliosi di accogliere questi 15 nuovi affiliati, tra cui sei nuove aperture, nel nostro portfolio globale di hotel indipendenti di lusso - ha affermato Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts -. Fornire ai nostri fedeli clienti e alla comunità di viaggiatori globali nuove località esclusive e opportunità per vivere le migliori esperienze alberghiere indipendenti è la promessa fondamentale del nostro brand, Believe in Travel. Ognuno di questi nuovi hotel, distribuiti su 13 Paesi e quattro continenti, rappresenta per noi una crescita continua, che amplifica ulteriormente la presenza del brand in mercati fondamentali di tutto il mondo.”