La flessibilità dei pagamenti può rivelarsi una leva importante per la revenue delle strutture ricettive. è quanto emerge dall’ultima ricerca condotta da Booking.com su 500 partner italiani. L’83% afferma, in particolare, che disporre di un numero maggiore di strumenti di pagamento ha contribuito a ottenere più prenotazioni e per quasi un terzo questo potrebbe tradursi in un incremento del fatturato superiore al 20%. Segno che la flessibilità dei pagamenti può rivelarsi una leva importante per la revenue.

I viaggiatori desiderano pagare sempre di più tramite portafogli digitali come Apple Pay e Google Pay o con sistemi locali, tra cui Alipay, WeChat Pay e Pix.

Offrire, perciò, l’esperienza giusta può fare la differenza. Lo testimonia il fatto che il 72% degli operatori abbia registrato l’abbandono di una prenotazione quando il metodo di pagamento preferito non era disponibile.

Matilde Depoli