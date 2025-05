Property Managers Italia contro l’idea dell’Emilia Romagna di contrastare gli affitti brevi

“L’idea della Regione Emilia-Romagna di intervenire sugli affitti brevi con una legge urbanistica è priva di fondamento giuridico e quindi di efficacia: sembra un’arma di distrazione di massa da parte di un’amministrazione che non sa come affrontare i veri problemi del territorio, come il caro casa o l’equilibrio tra residenza e turismo”.

Questa la dura presa di posizione di Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e ceo di ApartamentsFlorence, sui piani della Regione per limitare gli affitti brevi.

“Mosse come quella pensata dalla Regione Emilia-Romagna – prosegue il presidente di Property Managers Italia – si traducono poi in inefficienza, con uffici pubblici costretti a lavorare su provvedimenti destinati a essere annullati dai tribunali. Ma non solo non risolvono nulla: creano danno economico e confusione normativa, alimentando un clima di ostilità verso chi opera nel settore in modo trasparente”.

Fagnoni conclude: “Come associazione che rappresenta imprenditori e molti property managers siamo pronti al confronto, ma ribadiamo con fermezza che non è accettabile continuare questa caccia alle streghe, inaugurata dalla Toscana, contro un settore che crea posti di lavoro. Se la giunta regionale sceglierà la strada della forzatura, noi ci difenderemo a suon di ricorsi nelle sedi legali preposte”.