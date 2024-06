Questione d’immagine,i segreti degli hotel italiani

Non subire la domanda, ma condizionarla. Gli imprenditori alberghieri che hanno saputo far proprio questo assunto stanno registrando una stagione al di sopra delle aspettative anche per quella componente italiana che, come lamentano molte adv della Penisola, quest’anno appare restia a prenotare un soggiorno nelle strutture nazionali.

La contraddizione, dunque, è solo apparente: se in agenzia di viaggi l’alta stagione domestica stenta ancora a decollare, vittima per l’ennesima volta del last minute, le strutture alberghiere italiane che hanno saputo differenziarsi dai competitor registrano cifre di gran lunga migliori di quelle del 2023 e hanno messo in cassaforte, già prima dell’inizio dell’estate, un tesoretto cospicuo di prenotazioni.

L’offerta che condiziona la domanda

A fare la differenza, appunto, la capacità di condizionare la domanda con un’offerta ben definita all’interno di un determinato segmento di mercato - come nel caso dei luxury hotel -, ma anche specializzandosi in una nicchia di business precisa, con servizi dedicati a porzioni particolari di clientela. Emblematico, a questo proposito, il caso di Italy Family Hotels - IFH, consorzio che riunisce 145 strutture 100% certificate family in tutta Italia: “Già a fine maggio - spiega Alberto Gnoli, amministratore delegato Hospitality Marketing - a pari data il fatturato misurato dagli hotel del consorzio era in aumento del 15% e gli albergatori stanno notando anche un incremento sensibile dell’early booking, con una finestra di prenotazione che arriva a 120 giorni. E il 70% del venduto è italiano”. Questo significa che le nicchie di clientela con determinate esigenze si muovono con largo anticipo per non dover rinunciare al loro hotel preferito. “Quasi più che premiare la destinazione - aggiunge Gianluca Tonti, Web Analyst Area 38 - le famiglie premiano le strutture che offrono più animazione ed esperienze: i servizi prevalgono, in molti casi, sulla location stessa”.

