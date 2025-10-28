R Collection arriva a Como con il Palace Hotel e l’Excelsior Barchetta

R Collection Hotels prosegue il proprio percorso di espansione con l’ingresso sulla piazza di Como, dove sono previste due nuove aperture affidate alla guida di Riccardo Bortolotti, nominato area general manager.

R Collection Hotels tornerà a gestire due strutture di proprietà situate in centro città, attualmente operate dal Gruppo Villa d’Este. L’apertura è prevista per gennaio 2027. Nei prossimi mesi il manager seguirà lo sviluppo strategico di entrambe: il Palace Hotel, oggi 4 stelle, sarà oggetto di interventi strutturali e di un upgrade a 5 stelle, mentre l’Hotel Excelsior Barchetta sarà sottoposto a un importante programma di refurbishment.

“Accolgo con entusiasmo questa nuova sfida sul Lago di Como, una delle piazze a più alto tasso di crescita e competizione nell’hotellerie di alta gamma. Non vedo l’ora di accompagnare le due nuove strutture del gruppo dalla fase di programmazione e start-up fino al loro pieno successo, creando per ciascuna un’identità unica e un’ospitalità di eccellenza che valorizzi territorio, servizi e lifestyle italiano” commenta Bortolotti.

Contestualmente, Ivan Parodi, in forze a Rapallo dal 2023 nel ruolo di hotel manager, assume la direzione del Grand Hotel Bristol Spa Resort, con l’obiettivo di dare continuità e nuova energia all’esperienza del gruppo sulla Portofino Coast.