Due nuove strutture in portafoglio e ingenti investimenti nell’upgrading di camere e aree comuni per quelle già acquisite. Continua la sua crescita R Collection, il gruppo alberghiero gestito dalla famiglia Rocchi che ha all’attivo già dieci strutture upper level tra Liguria, Valle d’Aosta, lago di Como e Milano.

“Con il lago di Como - ci aveva detto tempo fa la brand director del gruppo, Ludovica Rocchi (nella foto) - abbiamo un forte legame affettivo”. E proprio qui si concentrano le due new entry del gruppo, annunciate ieri in conferenza stampa. “A Varenna - ha spiegato Rocchi - allo storico Royal Victoria e a Villa Cipressi abbiamo aggiunto la gestione di Casa du Lac, con 12 suite che ristruttureremo per la prossima stagione estiva, ultimando il restyling entro il 2026”. Altra nuova gestione sul lago di Como è il Bianca Relais, “un albergo cinque stelle con 10 suite e un ristorante stellato in cui inseriremo i nostri chef, oltre a una piccola area benessere che miglioreremo. Aprirà il 10 gennaio prossimo”.

Verso un prodotto sempre più luxury

Sempre sul lago investimenti importanti si concentrano sul Grand Hotel Victoria di Menaggio, inaugurato solo tre anni fa, ma che quest’anno ha visto il rinnovo della terrazza del ristorante Lago. E non finisce qui; il percorso del gruppo verso un prodotto sempre più d’alta gamma lo ha infatti spinto a ridurre il numero di camere dell’albergo. “Da 81 scenderemo a 73 camere - spiega Rocchi - per realizzare quattro nuove top suite, adatte a una clientela più esigente. Abbiamo ridotto il numero di camere per concentrarci su suite di 120-130 mq, un prodotto che prima non avevamo”.

Infine lo sbocco sul lago con il Victoria Beach, un esclusivo beach club di benessere, musica, ristorazione e intrattenimento per il quale l’investimento del gruppo è stato di oltre 12 milioni. “Una location unica per organizzare eventi speciali, con 200 postazioni, ristorante, bar e piscine - aggiunge Rocchi -. Abbiamo fatto il soft opening a luglio e per l’anno prossimo organizzeremo una grossa inaugurazione e apriremo da maggio per tutta la stagione estiva”.

I resort montani

Lavori in corso anche nei due cinque stelle valdostani del gruppo: il Montana Lodge & Spa a La Thuile e il Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc a Courmayeur”. “Le abbiamo acquisite a dicembre 2023 - ha ricordato Rocchi - e su quella di Courmayeur abbiamo investito nel rinnovamento della spa, della hall e delle camere”.

“A questi lavori - ha aggiunto il general manager delle strutture valdostane, Claudio Coriasco - si aggiungeranno a Courmayeur quelli per quattro piscine esterne all’hotel, sullo stile di QC Terme, ma con vista wow sul Monte Bianco. Stiamo rifacendo anche le sale congressi”. La clientela, ha aggiunto, sta cambiando: “Gli italiani stanno diminuendo e, al loro posto, aumentano americani, francesi, inglesi e svizzeri; siamo a 160 km dall’aeroporto di Ginevra e con il tunnel aperto si fa in fretta ad arrivare. Inoltre, anche se abbiamo prezzi adeguati ai 5 stelle, i nostri ospiti svizzeri ci dicono che siamo comunque meno cari dei resort svizzeri”.

I due hotel sono chiusi da metà settembre e riapriranno il 5 dicembre, “anche se stiamo pensando, per Courmayeur, di allungare la stagionalità il prossimo anno, per venire incontro alle crescenti richieste della nostra clientela”.

La corsa di R Collection continua, dunque, e l’ulteriore conferma arriva proprio dalla fine della conferenza stampa. Spetta infatti al ceo Franco Rocchi accennare, a lavori ormai conclusi, a un ulteriore sviluppo, questa volta in Piemonte: le Langhe, che presto entreranno a far parte dell’offerta del gruppo.